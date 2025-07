(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 Infrastrutture, De Carlo(Fdi): “Bene funzionamento protocollo frane, ora nuova soluzione per rafforzare la bretella in destra Boite”

“Non posso che ringraziare tutti gli enti – dalla Prefettura all’Anas, dalla Provincia di Belluno ai sindaci dei comuni di San Vito di Cadore e di Cortina d’Ampezzo – e le imprese che fin dai primi momenti dopo l’ennesima colata della notte si sono attivate per il ripristino delle condizioni di sicurezza a San Vito di Cadore. Il protocollo di sicurezza firmato pochi giorni fa ha confermato la sua bontà, ma è evidente come in questo momento la situazione sia condizionata dalla situazione meteorologica. Allo stesso tempo, sono convinto – e stiamo già lavorando su questo – per trovare una nuova soluzione alla viabilità alternativa in destra Boite; l’idea di aprirla a navette e NCC è sicuramente funzionale, ma dobbiamo riuscire a rafforzarne l’utilità riducendo al tempo stesso i costi per i pendolari”: così il senatore bellunese di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, sulla situazione della viabilità in Cadore, nuovamente interrotta nella scorsa notte da una colata detritica all’altezza di Dogana Vecchia, San Vito di Cadore.

