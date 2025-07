(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 Dazi. Malan (FdI): sinistra dimostra tutta sua pochezza e inadeguatezza. Italiani rassicurati da guida Nazione a governo Meloni

“Anche davanti alla crisi dei dazi, aperta dalla lettera del presidente Trump, l’opposizione di sinistra dimostra tutta la sua pochezza. Per settimane il Pd e il M5S hanno sbraitato, sostenendo che il governo italiano doveva affidarsi alla Commissione europea per le trattative con gli Stati Uniti e non agire autonomamente. Adesso che la discussione si complica, per loro il premier Meloni è responsabile e colpevole di quello che è accaduto. Ancora una volta la sinistra ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza, il suo provincialismo, davanti alle grandi sfide. Gli italiani sono certamente rassicurati dal fatto che chi è alla guida della Nazione agisce in modo ben diverso, senza tentare di lucrare consenso con questi atteggiamenti strumentali, e sanno bene che con il governo Meloni, in ogni situazione, le famiglie e le imprese italiane saranno tutelate”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

