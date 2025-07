NOTA STAMPA – ZANGRILLO: “IMMENSO JANNIK! UN ORGOGLIO E UN ESEMPIO PER TUTTI”

(AGENPARL) - Roma, 13 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 13 July 2025 ZANGRILLO: “IMMENSO JANNIK! UN ORGOGLIO E UN ESEMPIO PER TUTTI”

«Jannik un campione sull’erba! Per la prima volta un italiano trionfa a Wimbledon, il torneo di tennis più importante del mondo. Cervello, tecnica, cuore, voglia di ripartire sempre: così Sinner si conferma numero uno. Un orgoglio e un esempio per tutti. Immenso Jannik! Viva l’Italia!» scrive sui social Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione.

[Immagine che contiene testo, logo, emblema Il contenuto generato dall’IA potrebbe non essere corretto.]