Wimbledon: LR, la vittoria di Sinner è l’immagine di un’Italia che crede nel merito e nel futuro

Roma, 13 luglio 2025 – La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon rappresenta molto più di un successo sportivo: è il trionfo di una cultura del merito, dell’impegno e della disciplina. Come Liberali Riformatori, ci congratuliamo con lui per aver portato in alto il nome dell’Italia con la forza del talento, della serietà e della dedizione.

Sinner incarna l’ideale di cittadino e atleta che vogliamo vedere sempre più spesso protagonista nel nostro Paese: un giovane determinato, cresciuto senza scorciatoie, capace di affermarsi in un ambiente competitivo con eleganza, rispetto delle regole e spirito di sacrificio.

Il suo successo è anche un simbolo per tutte le nuove generazioni: dimostra che con lo studio, l’allenamento e la fiducia nelle proprie capacità si può raggiungere ogni traguardo. In un’Italia che ha bisogno di riscoprire l’orgoglio del fare, l’eccellenza di Jannik ci ricorda che il futuro si costruisce puntando sul merito, sulla libertà individuale e su un sistema che premia chi si mette in gioco.

Wimbledon è oggi un po’ più italiano.

Afferma Francesco Pasquali dei Liberali Riformatori

