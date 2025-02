(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

50 anni di Fidi Toscana, Giani e Marras: "Una realtà fondamentale per

l’economia toscana”**

mercoledì 19 febbraio 2025

“Oggi celebriamo un traguardo importante: il cinquantesimo anniversario

di una realtà fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della

nostra regione”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani ha sintetizzato il valore

di Fidi Toscana nell’iniziativa organizzata presso la sede di Viale

Mazzini, a Firenze, e dedicata al mezzo secolo dalla costituzione di questo

strumento finanziario regionale.

“Fidi Toscana – ha proseguito il presidente – con il suo impegno nel

sostenere le imprese, favorire l’imprenditorialità e promuovere

l’innovazione, ha contribuito in modo significativo alla crescita del

tessuto produttivo toscano, dimostrando come la collaborazione tra pubblico

e privato possa generare valore condiviso e duraturo”.

“Siamo qui per ricordare il mezzo secolo di vita di una intuizione

importante, ma soprattutto per garantire altri 50 anni di operatività per

Fidi Toscana” ha poi detto l’assessore a economia e turismo Leonardo

Marras. L’assessore ha dedicato il suo intervento alle prospettive future

di Fidi: “In questi ultimi anni, all’interno di un quadro economico e

finanziario profondamente mutato, abbiamo cercato in ogni modo di trovare

una strategia adeguata per Fidi. In quest’ottica abbiamo chiesto al

consiglio di amministrazione di presentare un nuovo piano industriale,

capace di consolidare la gestione caratteristica di Fidi, per tornare,

insieme alle banche socie, a svolgere un’attività di presidio importante

per le piccole e medie imprese toscane. Insieme al presidente di Fidi ci

siamo poi rivolti ai soci più importanti proprio per chiedere loro di

servirsi di Fidi nel modo più utile per il sistema imprenditoriale e di

continuare ad erogare garanzie alle imprese”.

“Allo stesso tempo – ha concluso Marras – vorremmo spingerci anche oltre,

nel favorire il rapporto tra pubblico e privato (per esempio sul tema

dell’attuazione dell’accordo sulla geotermia) o ancora assistendo le

realtà manifatturiere del settore moda in questa fase per loro molto

delicata”.