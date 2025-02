[Università di Verona] nuova edizione della borsa di studio Michele Pighi

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Verona, 18 febbraio 2025

Al via la nuova edizione della “Borsa di Studio Michele Pighi”

Al vincitore tra i neo-specialisti cardiologi un anno di studio e ricerca in una università straniera

È intitolata alla memoria di Michele Pighi, docente di Cardiologia dell’università di Verona prematuramente scomparso nel settembre 2022, la borsa di ricerca in area cardiovascolare per neo-specialisti cardiologi dell’Ateneo. L’iniziativa giunta alla seconda edizione, è promossa dalla Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare diretta dal Flavio Luciano Ribichini, grazie alle donazioni ottenute con la preziosa collaborazione della Onlus Cuore di Moreno e le attività didattiche svolte per conto terzi dell’Unità operativa clinicizzata di Cardiologia dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata.

La borsa è rivolta ai medici in formazione specialistica della scuola di Malattie dell’apparato cardiovascolare che abbiano ottenuto il diploma di specializzazione quest’anno.

I candidati, entro il 3 marzo, dovranno proporre un progetto di studio che sarà valutato dai docenti della scuola. Il progetto vincitore otterrà un sostegno economico di 25mila euro che consentirà al o alla neo-specialista di trascorrere un anno in una università straniera dove potrà lavorare alla propria ricerca.

“La borsa di ricerca alla memoria di Michele Pighi – ha dichiarato il professor Ribichini – rientra tra le iniziative per la formazione che la Scuola di specializzazione e il dipartimento di Medicina del nostro ateneo vogliono offrire alle nostre giovani e ai nostri giovani cardiologi che si siano distinti per l’eccellenza e la qualità dei loro studi e progetti. Un vero e proprio investimento sulla loro miglior formazione per quanto riguarda la didattica, la ricerca, e la loro capacità di mettersi al servizio dei pazienti, caratteristiche queste che hanno contraddistinto la figura professionale e umana di Michele”.

La scorsa edizione la borsa è stata vinta da Paolo Springhetti che ha svolto il suo periodo di studio e ricerca all’Università di Quebec. Springhetti presenterà i risultati ottenuti con la sua ricerca in occasione di un seminario della Scuola di dottorato in Scienze cardiovascolari e chirurgiche lunedì 17 marzo, alle 16.30, nell’aula incontri del Centro culturale Marani quando sarà anche annunciato il vincitore della borsa 2025.

Roberta Dini