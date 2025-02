Il 19 e 20 febbraio La Fondazione Toscana Spettacolo ospita la rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

mar 18 febbraio 2025 comunicato stampa

La Fondazione Toscana Spettacolo ospita dal 19 al 20 febbraio la rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore

Due giorni per condividere e programmare su scala nazionale le attività finalizzate alla promozione della giovane danza d’autore.

È l’assemblea plenaria del Network Anticorpi XL, che il 19 e il 20 febbraio sarà ospitata dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus a Firenze, nella Sala Poccetti del Complesso di Sant’Apollonia.

Le strategie di comunicazione, le attività promozionali, le azioni finalizzate allo sviluppo e alla diffusione della giovane danza contemporanea al centro degli incontri che vedono coinvolti oltre 30 operatori da tutta Italia, in rappresentanza dei partner che aderiscono al Network Anticorpi.

Network Anticorpi XL è la rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore.

Nata nel 2007, coinvolge attualmente 36 strutture di 16 regioni e rappresenta una delle più significative buone pratiche della scena italiana, un esempio concreto e significativo di promozione della nuova generazione di coreografe e coreografi italiani.

Un network di operatori e operatrici che condividono l’ideazione e l’attuazione di azioni attraverso la messa in rete delle risorse di ciascun partner e che si avvale del coordinamento organizzativo e finanziario dell’Associazione Cantieri Danza, dal 2015 riconosciuta dal Ministero della Cultura come capofila del Network Anticorpi XL per “Azioni trasversali di promozione – progetti di ricambio generazionale”.

I partner svolgono un importante ruolo di scouting nel proprio territorio regionale e sottoscrivono delle linee guida condivise che comprendono diverse modalità di supporto per artisti e artiste.

Il Network Anticorpi XL propone un’articolata gamma di azioni volte a rispondere alle necessità di coreografi e coreografe nelle differenti fasi del loro percorso di crescita e maturazione.

Firenze, 18 febbraio 2025