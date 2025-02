(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 **Giani incontra i sindaci dei comuni dell’Elba colpiti dal nubifragio e

firma la stato di emergenza regionale**

/Scritto da Sandro Vannini, martedì 18 febbraio 2025 alle 19:23/

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha incontrato, presso la

sede della presidenza, i sindaci dei Comuni di Portoferraio, Rio, Marciana

e Marciana Marina per una valutazione dei danneggiamenti subiti in seguito

al recente nubifragio. Presente anche l’assessore alla protezione civile e

all’ambiente Monia Monni.

“Ho firmato alla presenza dei sindaci – afferma Giani – la dichiarazione

dello stato di emergenza regionale per i comuni dell’Elba e per gli altri

territori interessanti dagli eventi metereologici degli ultimi giorni”.

“Nella prossima seduta di giunta – prosegue il presidente Eugenio Giani –

predisporremo una proposta di legge, da sottoporre al Consiglio regionale,

finalizzata ai ristori delle famiglie che hanno subito danneggiamenti. Un

ristoro fino a 3 mila euro a famiglia”.

E’ stato convenuto che nei prossimi giorni i tecnici della Protezione

civile si recheranno presso i luoghi del nubifragio per una attenta

valutazione dei danni e degli interventi necessari per il ripristino dei

servizi essenziali e della viabilità.