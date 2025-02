DL EMERGENZE, ALBANO – CASTELLI (FDI): “IL GOVERNO CONFERMA IL SOSTEGNO AL CENTRO ITALIA POST SISMA 2016”

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

CENTRO ITALIA POST SISMA 2016″*

Roma, 18 febbraio 2025 – “Il parere favorevole del Governo all’ordine del

giorno presentato dall’onorevole Giorgianni, oggi in aula in occasione del

voto al DL emergenze PNRR, conferma la qualità e l’efficacia dell’azione

svolta dalla struttura commissariale sisma 2016 nel processo di

ricostruzione del centro Italia. Alla struttura sisma 2016 viene, difatti,

richiesto uno sforzo ulteriore, finalizzato a velocizzare le procedure per

i territori umbri e marchigiani colpiti dai sismi 2022 e 2023, nei quali si

potranno finalmente avviare i processi di ricostruzione sulla base della

disciplina definita per il sisma 2016, avvalendosi delle professionalità

degli uffici speciali per la ricostruzione di Marche ed Umbria.

Questo grazie alla proficua collaborazione con il Ministro della protezione

civile, Nello Musumeci, che punta alla rigenerazione di un Appennino

centrale sempre più sicuro e resiliente.” Così dichiara il Sen. Guido

Castelli, Commissario straordinario post sisma 2016.

“Per accelerare e dare risposte immediate ai cittadini, è stato disposto

infatti un meccanismo di anticipazione di cassa da parte della struttura

sisma 2016 di 30 milioni per il 2025 e di 60 per il 2026, che sarà

interamente ripristinata già dal 2027 ed entro il 2028, tramite le risorse

del fondo per le emergenze istituito nell’ultima legge di bilancio.

L’obiettivo è abbinare celerità e qualità della ricostruzione, mettendo a

disposizione fin da subito professionalità all’altezza di questa ulteriore

sfida. E noi siamo pronti.” Conclude il Commissario al sisma 2016, sen.

Guido Castelli.

“Il Governo Meloni conferma il suo pieno sostegno alle comunità colpite dal

sisma, garantendo le risorse già stanziate per il cratere sismico del 2016

e prevedendo ulteriori fondi. Vengono destinati 90 milioni di euro, per il

biennio 25-26, ai territori di Umbria e Marche colpiti dai sismi 2022 e

2023, con particolare riferimento ad Umbertide (PG) ed Ancona.

Il Governo Meloni non solo mantiene gli impegni presi per il Centro Italia,

ma stanzia risorse per rispondere alle esigenze di ulteriori territori

feriti, attraverso l’azione qualificata e competente della Struttura

Commissariale 2016, assicurando che nessun cittadino venga lasciato

indietro.

Un impegno costante tramite interventi strutturali, finalizzati al

superamento delle situazioni di crisi, per sostenere e rigenerare le

comunità colpite da eventi calamitosi” così dichiara il Sottosegretario al

MEF, l’on. Lucia Albano.

