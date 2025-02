Agenzia regionale 177.25 Pentassuglia_ Vitivinicoltura ed enoturismo di Puglia, via libera alla modifica del decreto investimenti Ocm Vino

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Vitivinicoltura ed enoturismo di Puglia, via libera alla modifica del decreto investimenti Ocm Vino

“Un’ottima notizia per le imprese vitivinicole di Puglia che da oggi potranno beneficiare con la misura Investimenti dell’ OCM Vino di ulteriori possibilità di investimenti presso le proprie strutture, anche per la realizzazione di spazi ricettivi e di accoglienza enoturistica e per la realizzazione o ristrutturazione dei punti vendita”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, dopo il via libera alla libera alla modifica del decreto ministeriale dedicato agli investimenti nel settore vitivinicolo con la quale saranno ammessi a finanziamento nuovi interventi strategici per le cantine di Puglia.

“Siamo riusciti come Regione, e d’intesa con tutto il partenariato agricolo, a portare a casa questo importante risultato che consentirà per la prima volta alle cantine sostegni per la realizzazione di punti vendita all’interno dei luoghi di vinificazione. Ciò significa una crescita esponenziale per le nostre imprese che potranno investire di più e meglio nella diversificazione della propria attività con forme notevoli di integrazioni del reddito. Per tutta la nostra Regione rappresenta, altresì, un’opportunità grandiosa di sviluppo di un segmento strategico, ovvero l’enoturismo, che sta rendendo la Puglia luogo sempre più attrattivo e fortemente attenzionato da turisti provenienti da tutto il mondo. Siamo certi così di rafforzare questo circolo virtuoso in cui come Regione stiamo investendo da tempo supportando la promozione dei nostri prodotti all’estero, ma anche costruendo tutte le condizioni necessarie per portare nei nostri territori non solo i flussi turistici ma anche buyers, operatori del settore enologico e turistico che stanno apprezzando sempre di più prodotti, luoghi e tecniche di produzione che coniugano tradizione e innovazione. E questo rappresenta per noi anche una crescita reputazionale straordinaria soprattutto fuori i confini nazionali”.