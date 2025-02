Al via mercoledì il 79° Concorso internazionale di canto dello Sperimentale di Spoleto

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

già Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici

Per questa 79a edizione del concorso

in arrivo a Spoleto oltre cento giovani cantanti emergenti

Gianni Tangucci sostituisce Donato Renzetti alla guida della giuria

Spoleto, Teatro Caio Melisso

19 – 22 febbraio 2025

Ultimi giorni prima dell’inizio della 79a edizione del Concorso internazionale di canto (già Concorso “Comunità Europea” per giovani cantanti lirici) del Teatro Lirico Sperimentale che si terrà al Teatro Caio Melisso di Spoleto dal 19 al 22 febbraio 2025. A seguire, il 23 e 24 febbraio, si terranno le libere audizioni collegate al concorso, sempre al Caio Melisso.

In arrivo a Spoleto oltre cento cantanti emergenti, provenienti non solo dall’Italia ma anche da Albania, America, Australia, Cina, Corea del Sud, Finlandia, Georgia, Giappone, Grecia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Ucraina e Uzbekistan.

A seguito dell’indisponibilità del maestro Donato Renzetti e contrariamente a quanto precedentemente annunciato, la giuria sarà presieduta da Gianni Tangucci (già direttore artistico dei teatri di Bologna, Venezia, Roma, Firenze, vicedirettore artistico del Teatro alla Scala di Milano e consulente artistico all’Arena di Verona, a Genova, Treviso, Parma, Napoli).

Così Renzetti in una nota inviata alla direzione artistica: «Avendo iniziato l’anno scorso una collaborazione fra i direttori della mia Accademia di Saluzzo e i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, ho accettato con piacere l’invito di presiedere la giuria del concorso. Dispiaciuto di non essere presente per motivi di salute, auguro alla giuria un buon lavoro e un “in bocca al lupo” ai concorrenti».

Oltre al presidente Tangucci, la giuria sarà formata da: Andrea De Amici (agente lirico), Enrico Girardi (direzione artistica dello Sperimentale), Giancarlo Landini (critico musicale) e Carmela Remigio (soprano).