Luiss, Agenda Eventi 17-21 febbraio | con BOCCARDELLI, QUAGLIARIELLO, IBARRA, RIXI, LA VOLPE, TOMASI

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

Evolution Road – Nuove frontiere

della mobilità sostenibile

Lunedì 17 febbraio, ore 15:00 – 18:00

The Dome – Aula TD1, Viale Romania, 32

L’evento sarà dedicato al tema della mobilità sostenibile, ed è organizzato dal Centro di ricerca in Strategic Change “Franco Fontana” in collaborazione con ASPI.

Tra gli interventi:

Paolo Boccardelli, Rettore Università Luiss Guido CarliOn. EdoardoRixi, Viceministro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;MaximoIbarra, CEO and General Manager Engineering Ingegneria Informatica;Alessandro La Volpe, CEO IBM Italia;Roberto Tomasi, CEO Autostrade per l’Italia.

Giubilei

Venerdì 21 febbraio, ore 10:30 – 13:00

The Dome – Aula TD1, Viale Romania, 32

Presentazione del libro Giubilei di XXI Secolo e Rai Ufficio Studi edito da Rai Libri e a cura di Francesco Giorgino con il contributo di Don Dario Viganò.

Tra gli interventi:RitaCarisano, Direttore Generale, LuissGaetano Quagliariello, Dean, Luiss School of GovernmentFrancescoGiorgino, Direttore Master Luiss II Livello in Comunicazione e Marketing Politico ed istituzionale

Mons. Dario EdoardoViganò, Vicecancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e delle scienze sociali.

