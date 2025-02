(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 12 febbraio 2025 Deputati PD Puglia, Bellomo & Co. si assumano responsabilità invece di

evocare fantasmi

Bari, 12 Feb. – “Il centrodestra barese riesce a infrangere di nuovo il

record del ridicolo, stabilmente detenuto dagli stessi esponenti che da

circa vent’anni cercano disperatamente qualsiasi genere di scusa per

giustificare la sconfitta in ogni tornata elettorale a Bari e in Puglia.

Oggi il collega Bellomo strumentalizza le dichiarazioni di Olivieri per

gettare un’ombra sulle amministrative del 2019. La realtà è profondamente

diversa: è stato solo e soltanto il centrodestra a “reclutare” Di Rella e

Olivieri per quelle elezioni. Ricordiamo perfettamente gli onorevoli Sisto

e D’Attis girare tronfi in Parlamento convinti di aver azzeccato il

candidato e di battere il nemico Decaro. Confidiamo che un giorno i

colleghi si riscoprano maturi a sufficienza da assumersi le proprie

responsabilità.”

Così Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi, deputati pugliesi

del Partito Democratico.

“Occorre peraltro ricordare loro un dato scolpito nella pietra: quelle

elezioni finirono 66 a 23 per il centrosinistra. E allora delle due, l’una:

o stanno dicendo che due baresi su tre sono mafiosi, oppure non sanno più

come spiegare i loro reiterati fallimenti elettorali. Se solo Bellomo & Co.

avessero coscienza di sé, saprebbero che è probabilmente il loro bassissimo

livello di credibilità a fargli perdere le elezioni e non i fantasmi che

cercano di evocare ogni due per tre.”