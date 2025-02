[Comune Palermo] Dichiarazione Presidente VI commissione Ottavio Zacco: “Chiesta la sospensione del razionamento dell’acqua nei quartieri di Partanna, Mondello e Valdesi”

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Si inoltra quanto segue Patrizia Biagi Ufficio Stampa Comune di Palermo “A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini dei quartieri Partanna,Mondello e Valdesi,ho inviato una formale richiesta al Sindaco di Palermo e agli assessori competenti e ad AMAP per chiedere l’immediata sospensione del razionamento dell’acqua. La misura di razionalizzazione attualmente in vigore sta causando gravi disagi ai residenti. Questa situazione ha reso insostenibile la vita quotidiana dei cittadini,con ripercussioni non solo sulla qualità dell’acqua,spesso torbida al momento della reimmissione,ma anche sul funzionamento degli elettrodomestici e sull’economia familiare. Il razionamento,oltre a creare disservizi,provoca un aumento del consumo complessivo di acqua a causa della necessità di frequenti pulizie delle cisterne. Questa dinamica contraddice l’obiettivo stesso della razionalizzazione,sprecando ulteriori risorse e aggravando i problemi già esistenti. Occorrono provvedimenti urgenti per sospendere questa misura fino alla risoluzione definitiva della problematica. Il diritto all’accesso all’acqua è fondamentale,e non è accettabile che i cittadini debbano affrontare tali difficoltà a causa dei continui disservizi”. Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco