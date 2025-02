(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

**A Foiano della Chiana si apre il Carnevale,Giani al taglio del nastro** /Scritto da Fabrizia Prota,domenica 9 febbraio 2025 alle 17:26/ Il presidente Eugenio Giani ha preso parte oggi,domenica 9 febbraio,alla cerimonia di apertura dell’edizione 2025 del Carnevale di Foiano della Chiana. Il taglio del nastro in piazza Matteotti con il sindaco Jacopo Franci,accompagnato da Re Giocondo maschera simbolo della festa,ha dato il via alla manifestazione che per cinque domeniche consecutive,fino al 9 marzo,porterà nel borgo medievale gli amati carri,maschere e allegria. “È con grande piacere che oggi porto il mio saluto ad una manifestazione che affonda le sue radici in una storia antica e che è ancora oggi più viva che mai – ha affermato il presidente Giani -. Il Carnevale di Foiano della Chiana festeggia infatti quest’anno la sua 486ª edizione e l’entusiasmo e la partecipazione intorno a questo evento continuano a coinvolgere tantissime persone: è un’esplosione di colori e tradizione che continua dal 1539. Allegria,voglia di stare insieme,espressione del senso di comunità e di appartenenza,ma anche quel saper fare artigiano che si tramanda attraverso le generazioni,punto di forza della nostra Toscana,caratterizzano il Carnevale di Foiano. Un’iniziativa di valore,portata avanti grazie al prezioso lavoro di tanti volontari,che rende ancora più affascinante e attrattivo il borgo che è un esempio della bellezza della Toscana diffusa”.