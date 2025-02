(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

DEMA,CARAMIELLO (M5S): SALVAGUARDARE POSTI DI LAVORO MA GOVERNO SENZA STRATEGIA ROMA,7 FEBBRAIO 2025 – “Nel corso dell’interpellanza parlamentare svoltasi stamani alla Camera,a cui ha risposto la viceministra del Lavoro Maria Teresa Bellucci di FdI,ho portato all’attenzione di un Governo vergognosamente assente al tavolo di crisi aziendale ieri al Mimit il grido di dolore dei lavoratori di DEMA. Parliamo di un’azienda storica che,a causa di scelte governative inadeguate e di una mancanza di visione strategica,rischia di mettere a rischio centinaia di posti di lavoro. Alla viceministra ho voluto evidenziare l’assenza di un piano concreto da parte del Governo per risolvere tale crisi. Le misure finora adottate sono del tutto insufficienti e mancano di un approccio proattivo; dunque,è evidente che le promesse di sostegno economico e di incentivazione all’occupazione si sono rivelate mere dichiarazioni di intenti,prive di attuazione concreta. La battaglia al fianco dei lavoratori di DEMA e di tutti coloro che rischiano di perdere il proprio posto di lavoro continua: come ha dichiarato ieri il presidente Conte sotto il Ministero del Made in Italy,non possiamo permettere che le scelte politiche di questo esecutivo portino a un’ulteriore erosione dei diritti dei lavoratori. Pertanto,esigiamo un piano di salvataggio per DEMA,al fine di garantire non solo la salvaguardia dei posti di lavoro ma anche il rilancio di un’economia locale che merita attenzione e investimenti. Dalla Campania,insieme al Consigliere Regionale,Gennaro Saiello,e alla Puglia,dove il collega Leonardo Donno sta seguendo con grande attenzione la crisi di DEMA al fianco dei lavoratori,continua il nostro incessante lavoro per tutelare i livelli occupazionali. I lavoratori di DEMA,e tutti i lavoratori italiani,meritano di essere ascoltati; pertanto,non resteremo in silenzio e continueremo a lottare per diritti e dignità”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S Alessandro Caramiello. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle