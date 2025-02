Selezione Antiquarium – Il Comune di Oristano non ha negato l’accesso agli atti, ha attivato la procedura seconda la norma

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA DEL 5 FEBBRAIO 2025

Il Comune di Oristano non ha negato l’accesso agli atti, ma, rispetto alle

quattro istanze presentate, ha attivato la procedura a norma di legge per

consentire l’integrazione della richiesta da parte di chi l’ha formulata in

maniera incompleta e non in linea con quanto previsto dalla norma.

Il dirigente del Settore programmazione e gestione delle risorse, Maria Rimedia

Chergia, precisa la posizione del Comune in merito alla selezione pubblica per il

conferimento dell’incarico di direttore, curatore scientifico e responsabile dei

servizi educativi dell’Antiquarium arborense: “Non è stata respinta alcuna

richiesta – precisa -. Alcune istanze erano incomplete o comunque carenti

rispetto alla norma (L. 241/90) che stabilisce i requisiti che devono essere

soddisfatti per l’accesso agli atti. Conseguentemente abbiamo comunicato agli

interessati che hanno a disposizione 10 giorni di tempo per integrare la loro

domanda. A dimostrazione di questo, alle istanze inoltrate in maniera corretta

è già stato dato corso e gli uffici stanno già provvedendo all’istruttoria al fine

della trasmissione dei documenti richiesti”.

Dal momento della presentazione della richiesta di accesso agli atti, il Comune

ha a disposizione 30 giorni di tempo per rispondere e fornire la

documentazione.