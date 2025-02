(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 R.D.CONGO, ALOISIO (M5S): COMUNITÀ INTERNAZIONALE FERMI MASSACRI*

Roma, 5 feb – “A seguito agli orribili eventi che si stanno verificando nella Repubblica Democratica del Congo oggi, dove il cessate il fuoco dichiarato dai ribelli dell’M23 è durato meno di 24 ore, resta una forte preoccupazione. Le notizie di massacri indiscriminati, violenze atroci e la morte di centinaia di donne detenute nel carcere di Munzenze a Goma, denunciate dall’ONU, sono inaccettabili e richiedono un’azione immediata da parte della comunità internazionale. Come presidente dell’intergruppo parlamentare ltalia-Congo, non posso che condividere l’appello alla Pace chiesto dai principali osservatori internazionali e dallo stesso premio Nobel per la pace Dr. Denis Mukwege. È fondamentale che l’Italia, in collaborazione con i partner internazionali, prendano misure concrete per garantire la protezione dei civili e supportare gli sforzi per una pace duratura. Pertanto dovrebbe altrettanto cessare ogni forma di sostegno finanziario e militare al Ruanda, il cui coinvolgimento nelle violenze è stato documentato in numerosi rapporti delle Nazioni Unite. È tempo di imporre sanzioni economiche per fermare l’escalation del conflitto e promuovere la responsabilità per le violazioni dei diritti umani. Inoltre, auspico che venga convocata una conferenza internazionale per la pace, in linea con l’Accordo-quadro di Addis Abeba del 2013. La Repubblica Democratica del Congo non può affrontare questa crisi da sola, come del resto ha ricordato Mukwege: è un momento cruciale per la comunità internazionale di dimostrare il proprio impegno per la pace e la giustizia. Siamo chiamati a rispondere con urgenza e determinazione per fermare i massacri e costruire un futuro di speranza per il popolo congolese”.

Lo afferma la senatrice M5S Vincenza Aloisio, presidente dell’intergruppo parlamentare Italia-Congo.

