(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 *M5S, Saiello: “Inceneritore per animali a San Giorgio a Cremano,

depositata interrogazione alla giunta regionale”*

*Il consigliere regionale: “Si tuteli la salute della popolazione”*

“La realizzazione di un inceneritore per animali lungo il confine tra il

territorio di San Giorgio a Cremano e quello del Comune di Napoli,

quartiere di San Giovanni a Teduccio, ha allarmato notevolmente i

cittadini. Le emissioni di fumi, polveri sottili e sostanze inquinanti

derivanti dall’operatività di un forno crematorio classificato come

“Industria Insalubre di Prima Classe” potrebbero avere con buona

probabilità impatti diretti e negativi sulla salute della popolazione che

vive a breve distanza dall’impianto. Inoltre, la qualità dell’aria e

dell’ambiente circostante potrebbe risultare deteriorata, con conseguenze

negative anche sulla fauna e sulla flora locali. Parliamo di un territorio

caratterizzato da un’elevata presenza di edifici residenziali e densamente

popolato. La decisione del comune di San Giorgio a Cremano di rilasciare

l’Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all’esercizio dell’attività

ha scatenato la protesta dei cittadini, uniti nel Comitato “No

all’inceneritore per animali”, con una petizione per fermare l’opera”.

Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello

che sul tema ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

“La Regione deve intervenire con urgenza per evitare che questa azione

comprometta la salute della popolazione e danneggi un contesto già ad alto

rischio ambientale. Non possiamo permettere che questo impianto metta a

repentaglio la qualità della vita di migliaia di cittadini”.