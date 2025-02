(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 DL CULTURA, TORTO (M5S): FDI USA ODG PER MARCHETTE E MERCATO VACCHE

Roma, 5 feb. – “La maggioranza continua a usare gli ordini del giorno al Decreto Cultura come un mercato delle vacche, distribuendo fondi a pioggia in base a mere convenienze politiche. Un metodo già sperimentato nella scorsa legge di bilancio e che oggi si ripropone con l’emendamento di Ilenia Lucaselli (FdI), confermando ancora una volta che il governo non ha una visione per la cultura, ma solo calcoli di convenienza. Questa non è politica, è clientelismo. E a pagarne il prezzo sono ancora una volta i cittadini e la cultura svenduta al miglior offerente”.

Così la deputata M5S Daniela Torto.

