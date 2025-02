DE RAHO (M5S): BAVAGLIO ALLA STAMPA È BAVAGLIO ALLA DEMOCRAZIA

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

Roma, 5 feb. – “Quando ero magistrato accadeva spesso che imprenditori chiedessero come fare a sapere se le persone con cui si interfacciano per motivi di lavoro sono attendibili e affidabili o meno. L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta un momento fondamentale perché descrive un sistema che può essere mafioso o di corruzione in cui determinati soggetti sono inseriti. Pubblicare le ordinanze di custodia significa insegnare alle persone come bisogna comportarsi, è una spinta alla conoscenza e la conoscenza è il baluardo della nostra libertà e il fondamento della nostra democrazia. Il bavaglio determina un ulteriore rischio per i giornalisti stessi, perché laddove non possono usare il virgolettato ma devono fare una sintesi esponendosi a una causa. Questo porta tutta la categoria ad essere esposta a un evidente condizionamento. Questo è un bavaglio al giornalismo, alla democrazia e alla libertà”.

Così il deputato M5S Federico Cafiero de Raho nel borsone del convegno ‘Legge bavaglio e libertà d’informazione’.

