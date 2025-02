(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

AV SALERNO-REGGIO, GAUDIANO (M5S): REGOLAMENTO UE SU DISABILI VA RISPETTATO

ROMA, 5 FEB. – “Come è noto, di tutte le opere ferroviarie in costruzione lungo lo stivale, la linea Alta Velocità Salerno-Reggio è quella più imponente e più cruciale per colmare il gap infrastrutturale del Meridione rispetto al resto del paese. Nella tratta Romagnano-Praia a Mare, c’è purtroppo un problema relativo al rispetto del Regolamento (UE) n. 2021/782 in tema di accesso per le persone con disabilità: la stazione intermedia di Padula non rispetta purtroppo il dettato di tale regolamento. Ho appena depositato un’interrogazione al governo, per capire come si intende rientrare nell’alveo della normativa europea e se l’alternativa di Atena Lucana, che incrociando con la linea ferroviaria turistica garantirebbe un accesso intramodale ferro-ferro, e quindi il rispetto del regolamento Ue, può essere ripresa in considerazione. L’abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili oggi è una questione prioritaria quando si parla di infrastrutture: Salvini e il governo debbono spiegarci nel dettaglio come intendono procedere”. Così in una nota la sen. Felicia Gaudiano (M5s).

