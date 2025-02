Invito Stampa – Società: venerdì in Campidoglio la presentazione del libro “La signora dai cento cappelli”

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

Società: venerdì in Campidoglio la presentazione del libro “La signora dai cento cappelli”

Roma, 4 febbraio 2025 – Venerdì 7 febbraio, a partire dalle ore 18.00, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, avrà luogo la presentazione del libro “La signora dai cento cappelli”.

L’opera, che trae ispirazione dall’incontro tra la protagonista, Maria Laura Annibali, attivista e presidente del Di’Gay Project e l’autrice Antonella Giordano, svela i lati più inediti del vissuto della prima e ne racconta l’impegno politico-sociale che l’ha resa una nota e stimata paladina in difesa dei diritti LGBTQ+ sia in Italia che all’estero.

Ai lavori prenderanno parte accanto al capogruppo capitolino di Azione Flavia De Gregorio, e a Valerio D’Angeli, responsabile politiche sociali di Roma in Azione, Pina Martina, filosofa e scrittrice, Maria Laura Annibali, attivista Lgbt e presidente dell’associazione Di’ Gay Project, Antonella Giordano, autrice e docente universitaria, Matteo Villanova, rappresentante dell’Osservatorio educazione affettiva e sessuale dell’università di Roma Tre, Carmelo Attolico, attivista dell’associazione Di’ Gay Project. Introdurrà l’incontro la coordinatrice dell’ufficio LGBT+ di Roma Capitale Marilena Grassadonia; a moderare sarà invece Rosario Coco, presidente di Gaynet. L’evento sarà accompagnato dall’esibizione delle cantautrici Marianna Ancora e Tatiana Mele.

