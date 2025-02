Ancora una volta un supporto extra per la lettura, la scrittura e l’aritmetica – Paesi Bassi

Nel quarto e ultimo ciclo di sovvenzioni, un totale di 512 milioni di euro è disponibile per le scuole che in precedenza non hanno ricevuto sovvenzioni dal Piano generale per le competenze di base, ovvero 615 euro per alunno. Con questi soldi le scuole possono, ad esempio, organizzare corsi di formazione per gli insegnanti, nominare un coordinatore linguistico o di aritmetica, acquistare materiale didattico specifico o garantire che gli studenti ricevano lezioni extra di lingua o di aritmetica.

Le scuole che sono state valutate come “molto deboli” o “insufficienti” dall’Ispettorato dell’istruzione saranno contattate specificamente per presentare una domanda di sussidio.

Il sussidio sarà in ogni caso utilizzato dalle scuole per corsi di lingua o di aritmetica/matematica e, ove necessario, anche per l’alfabetizzazione digitale o la cittadinanza.