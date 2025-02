(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, DA’ FUOCO A PORTONE DI UNA CHIESA, DE CORATO (FDI): «GIOVANE

MIGRANTE, SECONDO TESTIMONE, AUTORE DEL VANDALISMO. IMMIGRATI SE LA

PRENDONO ANCHE CON LE CHIESE»?*

Milano, 02 Febbraio 2025 – «Quanto successo questa mattina davanti al

portone della chiesa in piazza Greco a Milano, ha dell’incredibile. Quanto

riferito alla Polizia da un testimone che era a pochi metri dall’ingresso

della Chiesa, sembrerebbe che un giovane migrante abbia provato a bruciare

il portone di legno per poi scappare. Dopo tutte le aggressioni, liti,

violenze e stupri, che in città vedono quasi sempre protagonisti stranieri,

nel capoluogo lombardo ora vengono vandalizzati anche luoghi sacri. Gli

immigrati, adesso, se la prendono anche con le chiese? Sala e il

Centrosinistra milanese, non hanno nulla da dire al riguardo»?

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.