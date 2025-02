(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

Aduc – lettera mensile – Febbraio 2025

La nota e l’impressione politica

La situazione nazionale è incerta quanto confusa, con esecutivo e legislatori che sembrano più interessati a mantenere se stessi che non a creare le condizioni per maggiori ricchezze e libertà (si pensi ai continui e sterili chiacchiericci su ferrovie, codice della strada, immigrati, inflazione, energia). In Europa, con la nuova commissione, siamo in alto mare. L’impressione che si galleggi sull’esistente, con timori per nuove iniziative. In alcuni particolari, ovviamente, ci sono positività (si pensi ai bonifici istantanei finalmente al costo di quelli ordinari), ma nel generale c’è nebbia. Nei mesi scorsi, grazie ad alcuni studi di fattibilità per una ripresa e un protagonismo europeo all’interno del continente e nel mondo (si pensi alla cosiddetta agenda Draghi), sembrava un motore in avviamento. Ma oggi siamo fermi, in attesa di ciò che deciderà la nuova amministrazione Usa nei rapporti con l’Unione e i nostri mercati, con l’Italia, presa dal miraggio di una

propria leadership, che sembra remare contro questa Europa.

Aduc,

1- sul piano esecutivo

* le multe dei Comuni per fare cassa sono sempre all’ordine del giorno. Gli autovelox dovrebbero essere omologati ma il ministero non lo fa, per cui i ricorsi per questa assenza vengono in genere accolti da giudici e prefetti.

* il telemarketing, essenzialmente per telefonia ed energia, continua imperterrito, nonostante denunce e scandali. Gli utenti vittime di queste violenze, impugnando i contratti farlocchi, riescono a farseli annullare.

* contese condominiali.

* verifica e ricorsi per operazioni bancarie e finanziarie.

* verifiche e ricorsi per le disfunzioni della pubblica amministrazione

* rapporti e servizi con artigiani

* viaggi andati a male

* acquisti non conformi e difettosi

* diritti degli immigrati

* diritti sanità pubblica, in particolare Rsa

2- sul piano informativo e denuncia

articoli, editoriali, notizie e vignette pubblicate su http://www.aduc.it, Facebook/Meta, Twitter/X Instagram, Mastodon e Bluesky.

Nello scorso GENNAIO abbiamo:

– pubblicato su web e social 154 TRA ARTICOLI E NOTIZIE;

– inviato 15 NEWSLETTER SETTIMANALI a chi si è specificamente iscritto alle stesse (Avvertenze [generalista], Salute, Droghe e Investire Informati): https://www.aduc.it/info/newsletter.php

I NUMERI CHE CI HANNO CONSENTITO TUTTO QUESTO DURANTE GENNAIO