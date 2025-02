Comune di Giussano / Comunicato stampa – Lavori Robbiano

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

sab 01 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Nuova viabilità e più parcheggi per il Centro di Robbiano

Riqualificazione per il comporto via Dante, via Monte San Michele e Piazza Cadorna

Prevista una nuova area verde e la valorizzazione della colonna votiva

Una viabilità più sicura, un maggior numero di posti auto, una nuova area verde e la valorizzazione di una colonna che è memoria del passato: poggia su questi quattro obiettivi il progetto di riqualificazione del Centro di Robbiano, con la Giunta del Sindaco Marco Citterio che ha approvato gli interventi di riqualificazione viabilistica relativi al comparto situato fra via Dante, via Monte San Michele e Piazza Cadorna.

“Un intervento dal valore complessivo di 500mila euro, interamente finanziato da contributi regionali, che darà un volto nuovo al Centro della frazione – afferma il Sindaco Marco Citterio – I lavori, una volta conclusi, contribuiranno ad elevare il livello di sicurezza stradale, ad aumentare il numero dei posti auto disponibili e a creare una nuova area verde in prossimità di attività commerciali e servizi di cui la frazione dispone. Non solo: l’area verde darà valore alla colonna votiva eretta a seguito di un evento pestilenziale che sconvolse Robbiano in periodo medievale e di cui vogliamo custodire la memoria e trasmetterne il valore alle più giovani generazioni”.

A livello viabilistico, la modifica principale riguarderà l’eliminazione della possibilità di svolta su via Dante per chi proviene da Piazza Cadorna, svolta che oggi avviene con un arroccamento a potenziale elevata incidentalità. Al tempo stesso, provenendo da via Monte San Michele, non sarà più possibile accedere in via Dante. L’ultimo tratto di via Dante (da via Longoni a Piazza Cadorna) sarà di conseguenza a senso unico.

Questa modifica permetterà di recuperare spazi e progettare un piccolo parco con l’introduzione di arredi, sedute e nuove piantumazioni. Una particolare attenzione riguarderà la valorizzazione della colonna in serizzo, oggi inserita in uno spartitraffico a goccia: la nuova area verde avvolgerà la colonna e ne darà ulteriore slancio attraverso una apposita illuminazione che renderà l’intero comparto più sicuro e ancor meglio identificabile.

L’intervento comprende inoltre l’implementazione del numero dei parcheggi pubblici per i quali si prevede la realizzazione di una specifica area nelle immediate vicinanze della nuova area verde.

Completerà l’intervento il rinnovamento del manto d’asfalto, l’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale, il potenziamento della rete di tombinatura e l’eliminazione delle residue barriere architettoniche.

“Dopo l’intervento eseguito lo scorso anno da BrianzAcque che aveva investito più di un milione di euro per potenziare la rete fognaria del Centro di Robbiano, ora è il momento di intervenire in ambito viabilistico, funzionale ed estetico – aggiunge Giacomo Crippa, assessore con delega ai Lavori Pubblici – Il comparto centrale di Robbiano è situato in prossimità di attività commerciali, della Chiesa parrocchiale, di servizi educativi e scolastici, oltre che di luoghi di aggregazione dall’elevato valore sociale come sono gli spazi della Cooperativa: per questo motivo, la progettazione dei lavori ha voluto rispondere a tutte queste necessità, identificando non solo la messa in sicurezza viabilistica ma un nuovo spazio che permettesse a tutti gli attori coinvolti di trarre beneficio dai lavori”.

Giussano, 1 Febbraio 2025