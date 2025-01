Newsletter: Sconti Siae per i soci – Patente a crediti nei cantieri – Bando nuova impresa 2025

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

SIAE 2025 – Sconti per gli associati

Grazie alla convenzione tra Confesercenti e SIAE, aumenta fino al 27% la percentuale di sconto a favore dei soci che hanno rinnovato la tessera 2025.

Le riduzioni sono correlate all’avvenuto rinnovo dell’iscrizione con CONFESERCENTI e/o con le Federazioni di categoria AIGO, ASSOCAMPING, ASSOHOTEL, FIBA, FIEPET, FISMO.

Chiarito il regime sanzionatorio per la Patente a punti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito il regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti. In particolare si chiariscono le sdanzioni per le aziende/lavoratori autonomi che dovessero operare nei cantieri privi di patente a crediti o con crediti inferiori a 15 e per i committenti/responsabili dei lavori che non procedessero a verificare il possesso della patente.

Bando Nuova Impresa 2025

Le domande possono essere presentate fino al 15 gennaio 2026.

Obiettivo del bando, promosso in collaborazione con Unioncamere Lombardia, è sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

