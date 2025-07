(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 DAZI, SILVESTRI (M5S): MELONI MERITA L’OSCAR COME ATTRICE NON PROTAGONIST

I dazi al 30% sono la conseguenza di un governo che non vede in Trump un alleato, ma un padrone. La scelta di Trump creerà nel nostro Paese uno scombussolamento industriale senza precedenti. Ma non c’è da stupirsi: è frutto della scelta di Meloni di mettere l’Italia al guinzaglio degli Stati Uniti. Va ricordato che il Presidente Usa, appena insediatosi, ha dato a noi italiani ed europei dei “parassiti” e ci ha insultato ripetutamente. Eppure Meloni gli ha garantito tutto quello che voleva. Forse, oltre al Nobel per l’economia, meriterebbe l’oscar, ma quello come attrice non protagonista.

Così sui social Francesco Silvestri, capogruppo Commissione Esteri M5S.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle