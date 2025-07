GOLF – Gli Amateur azzurri sono Campioni d’Europa

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

Gli Amateur azzurri sono Campioni d’Europa

Ventisei anni dopo l’ultima volta (1999, GC Monticello) gli Amateur azzurri sono tornati sul tetto d’Europa. Hanno battuto in finale la Danimarca per 6,5-05. Grande successo dell’Italia in generale con le Girls che hanno ottenuto l’argento, superate dalla Spagna, e con i Boys che si sono imposti nel torneo di Division 2 tornando in Division 1. Settimo posto per le Ladies.

European Amateur Team Championship: Italia d’oro – L’Italia ha conquistato l’oro nel campionato Amateur travolgendo letteralmente in finale la Danimarca con uno spettacolare 6,5-0,5, suggellando l’ottima prestazione complessiva del team composto da Giovanni Binaghi (Monticello), Riccardo Fantinelli (Fioranello), Michele Ferrero (Torino), Biagio Andrea Gagliardi (Olgiata), Julien Paltrinieri (Bogogno) e Filippo Ponzano (Torino). E’ il secondo titolo degli azzurri nella storia dell’evento, giunto alla 42ª edizione, dopo quello conquistato nel 1999 al Golf Club Monticello, e sono stati anche due volte runner up (nel 1975 in Irlanda e nel 1991 in Spagna).

Al Killarney Golf & Fishing Club (par 72), di Mahony’s Point in Irlanda, non c’è stata storia. Gli azzurri sono andati sul 2-0 nei foursome con i successi di Binaghi/Gagliardi (5&4 su Mads Heller/Mads Viemose Larsen) e di Ponzano/Ferrero (3&2 su Kristian Hjort Bressum/Oscar Valdemar Holm Bredkjaer), coppia che si è imposta in tutti e tre i doppi disputati.

Nei singoli nessuna chance per gli avversari con il parziale di 4,5-0,5 dovuto a Fantinelli (2&1 su Heller), Binaghi (3&1 su Oscar Valdemar Holm Bredkjaer), Ferrero (3&2su Andreas Trym Dam Fogth) e a Filippo Ponzano (4&3 su Hjort Bressum). A risultato acquisito interrotto Gagliardi-Claes Thrane Borregaard: è stata data la parità, ma il primo era in vantaggio.

l’Italia, quarta nella qualificazione su 36 buche medal (696, -24) vinta dall’Inghilterra (676, -44), è giunta in finale eliminando nei quarti la Francia (4,5-2,5) e in semifinale l’Inghilterra (5,5-1,5).

Hanno assistito il team italiano Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, il capitano Sebastiano Moro e il fisioterapista Damiano Guidi.Gli altri risultati: finale 3° posto: Inghilterra-Irlanda 4-3; finale 5°: Svezia-Finlandia 3-2; finale 7°: Francia-Germania 4,5-0,5.

European Girls’ Team Championship: Girls d’argento – Guia Vittoria Acutis (Castelconturbia), Giulietta Bertero (Torino), Ginevra Coppa (Villa Condulmer), Giorgia Scortichini (Franciacorta), Gemma Simeoni (Madonna di Campiglio) e Noa Zocco (Asolo) hanno ottenuto l’argento, superate in finale dalla Spagna per 4,5-2,5.

Nel 30° Campionato Europeo Girls disputato allo Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort, di Hexham In Inghilterra, le azzurrine hanno comunque offerto una grande prestazione nell’arco del torneo dando prova di compattezza e qualità.

Nella finale i doppi sono terminati in parità con Simeoni/Zocco (4&2 su Lucia Iraola Paniagua/Aroa Gonzalez Hernandez), che hanno vinto il terzo incontro consecutivo di foursome, e con la replica iberica di Nagore Martinez Salcedo/Liz Siyu Hao Zang (2&1 su Acutis/Scortichini).

Nei singoli le spagnole hanno conquistato i tre punti decisivi con Adriana Garcia Terol (2&1 su Bertero), Martinez Salcedo (6&5 su Acutis) e con Siyu Hao Zang (4&3 su Scortichini). Simeoni ha battuto Amanda Revuelta Goicoechea (4&3) e parti tra Zocco e Iraola Paniagua.

Le ragazze hanno avuto il supporto di Stefano Soffietti, Vice Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, dell’allenatrice Camilla Mortigliengo e del capitano Stefano Sardi.

Gli altri risultati: finale 3° posto: Irlanda-Germania 4-3; finale 5°: Francia-Inghilterra 3-2; finale 7°: Svezia-Repubblica Ceca 4,5-0,5.

European Boys’ Team Championship, Division 2: azzurrini vincenti – Sul percorso dello Zala Springs Golf Resort (par 72), a Kehidakustány in Ungheria,

doppio obiettivo raggiunto, il ritorno in Division 1 e il successo nella gara (4-3 sulla Spagna), per la formazione Boys composta da Giovanni Bernardi (Margara), Simone Cavaliere (Montecchia), Bruno Frontero (Royal Park I Roveri), Giampaolo Gagliardi (Olgiata), Carlo Melgrati (Franciacorta) e Carlo Roman (Verona).

Sul percorso dello Zala Springs Golf Resort (par 72), a Kehidakustány in Ungheria, la finale contro gli iberici è iniziata con la parità nei doppi per i successi di Gagliardi/Cavaliere (6&4 Ivan Enguita/Gonzalo Banos) e di Jorge Sanchez/Jorg Martin (1 up su Melgrati/Roman). Nei singoli hanno prevalso Frontero (2&1 suYago Horno), Gagliardi (1 up su Martin), e Cavaliere (1 up su Banos). Battuti Roman (2 up da Raul Gomez) e Bernardi (3&2 da Sanchez.)

Con la squadra Giorgio Grillo, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, dell’allenatore Alessandro Bandini e del capitano Giovanni Bartoli.

European Ladies’ Team Championship: azzurre settime – Settimo posto per le azzurre Natalia Aparicio (Asolo), Paris Appendino (Torino), Caterina Don (Royal Park I Roveri), Francesca Fiorellini (Olgiata), Carolina Melgrati (Milano) e Matilde Partele (Asolo), che nell’ultimo match hanno battuto il Galles per 3-2.

Nella 42ª edizione della gara il titolo è andato Spagna, che ha prevalso sulla Francia per 4,5-2,5.

Nel match il Galles ha conquistato il primo punto con Carys Worby (6&5 su Aparicio), poi hanno ribaltato la situazione Fiorellini (3&1 su Ffion Tynan), Melgrati (2&1 su Isobel Kelly) e Appendino (1 up su Luca Thompson). Ininfluente il secondo punto britannico di Millie Cottrel/Harriet Lockley (2 up su Don-Partele).

Con il team Enrico Trentin, Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, Alex Senoner, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, e Anna Roscio, capitana e Team Manager Squadre Nazionali maschili e femminili.

