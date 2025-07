(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Roma – Montespaccato, Barbera (Prc): “Grande e partecipata iniziativa

antifascista dopo l’azione vandalica”

“Si è svolta questa sera in via Montespaccato, davanti alle sedi politiche

vandalizzate, un’importante e partecipata iniziativa unitaria antifascista,

promossa all’indomani dell’ignobile imbrattamento con svastiche e scritte

fasciste delle sedi di diverse organizzazioni politiche e democratiche:

Rifondazione Comunista, Partito Democratico, ANPI e Partito Comunista

Italiano. Un presidio pubblico che ha visto la presenza di cittadine e

cittadini, forze democratiche, realtà territoriali e rappresentanti p

arlamentari, riuniti per dire con chiarezza che l’antifascismo è oggi più

che mai un valore vivo e necessario, e che certi episodi non possono essere

minimizzati né derubricati a “ragazzate”.

Poco prima dell’inizio dell’iniziativa le vergognose scritte fasciste che

imbrattavano le facciate delle sedi sono state cancellate. Un gesto

doveroso, ma che non basta a rimuovere la gravità politica e simbolica di

quanto accaduto. Nel corso dell’iniziativa è stato sottolineato come

l’attacco di questi giorni non sia affatto un fatto isolato: quando forze

neofasciste si sentono legittimate ad agire apertamente e colpire luoghi

simbolici della vita democratica e antifascista di un territorio, siamo di

fronte a un segnale gravissimo, che deve interrogare tutte e tutti. È stato

denunciato con forza il clima culturale e politico che ha reso possibile

questo tipo di aggressioni: un clima alimentato da un governo nazionale

guidato da forze che non hanno mai rotto davvero con il loro passato

politico e che portano avanti da tempo una pericolosa opera di riscrittura

della storia, tentando di cancellare le radici antifasciste della

Repubblica italiana. Un processo che si accompagna a una preoccupante

deriva democratica, che riguarda non solo l’Italia ma diversi paesi

europei, e che si esprime nel restringimento degli spazi di agibilità

democratica e nella criminalizzazione del dissenso.

È stato anche ribadito con forza quanto sia fondamentale mantenere una

presenza viva e organizzata di forze antifasciste sul territorio. Dove

arretra la sinistra, dove mancano i suoi presìdi, i suoi valori e la sua

capacità di costruire comunità, avanzano narrazioni tossiche, sfiducia, e

talvolta forme di potere che si intrecciano con organizzazioni criminali e

logiche mafiose. Montespaccato, purtroppo, non è nuovo a fenomeni di questo

tipo. Ricostruire legami, riaprire spazi, rilanciare l’impegno popolare e

costituzionale nel quartiere: questa è la risposta migliore a chi vuole

riportarci indietro.

L’iniziativa di oggi è stata un primo passo importante per riaffermare che

l’antifascismo non è una memoria da commemorare, ma una scelta quotidiana,

una pratica viva, un impegno concreto per la democrazia, la giustizia

sociale e la dignità dei territori”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e

co-Segretario romano di Rifondazione Comunista.