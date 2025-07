(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Nota Stampa 12 Luglio 2025

Di seguito le dichiarazioni della deputata M5S Vittoria Baldino

Dazi, Baldino (M5S): “Altro che patrioti: Meloni signora a Washington”

ROMA – “La propaganda si è scontrata con la realtà. Avevamo sentito parlare di una Presidente del Consiglio forte, con un rapporto privilegiato con Trump, capace di ottenere condizioni migliori per l’Italia in questa battaglia commerciale. E invece stiamo assistendo all’esatto contrario: un governo inadeguato, incapace di difendere gli interessi nazionali e incapace di incidere in Europa. Meloni si sta rivelando una signora, pronta ad acconsentire a tutto, purché non si crei tensione con gli alleati. Ma a pagare il prezzo di questa sudditanza sono le imprese italiane, lasciate da sole a fronteggiare nuovi dazi senza alcuna protezione. Un governo serio oggi dovrebbe spiegare alle aziende perché devono affrontare un impatto economico così grave senza tutele. Dovrebbe smetterla con la propaganda permanente e iniziare finalmente a fare qualcosa di concreto per il Paese dopo tre anni di governo. Per una volta, si dimostrino patrioti verso gli italiani, non verso Washington”, così la deputata M5S Vittoria Baldino ospite della trasmissione su Rete4.