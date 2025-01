(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 Giustizia: Calderone, approvare velocemente riforma durata intercettazioni

“La riforma della Giustizia passa anche da due importanti proposte già approvate al Senato. La prima relativa al sequestro degli smartphone e la seconda, già in discussione in Commissione Giustizia alla Camera, relativa alla durata delle intercettazioni. Mai più invasioni sine die nella riservatezza del cittadino italiano. Si potrà intercettare dopo 45 giorni solo quando il giudice lo riterrà fondamentale per la prosecuzione delle indagini. Finiranno così i decreti prestampati e le intercettazioni così dette “esplorative”. Forza Italia, come sempre, in prima fila a tutela delle garanzie del cittadino italiano, si batterà per una veloce e definitiva approvazione”.

Lo scrive in una nota Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma