[acspro] [CRUmbria-News] “Siamo tutti protagonisti di questa nuova fase”

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 La presidente Bistocchi in visita agli uffici dell’Assemblea legislativa

accompagnata dal vicepresidente della Regione Tommaso Bori e dal segretario

generale Juri Rosi

(Acs) Perugia, 20 gennaio 2025 – “Lavoro di squadra, protagonismo e

inclusione perché, affinché l’Assemblea legislativa torni ad essere punto

di riferimento per tutti gli umbri, ci sarà bisogno di tutte e di tutti”.

Così la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, che questa

mattina ha fatto visita ai dipendenti di Palazzo Cesaroni, accompagnata dal

vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori, con deleghe a Rapporti con

l’Assemblea e al Personale, e dal segretario generale del Palazzo, Juri

Rosi.

“Mia intenzione – ha detto la presidente Bistocchi – è avviare una

legislatura segnata dalla presenza fisica, dentro e fuori dal Palazzo, con

l’obiettivo di rendere gli umbri e le umbre protagoniste dell’azione

amministrativa anche del consiglio regionale. Palazzo Cesaroni è il fulcro

della vita politica e democratica dell’Umbria, e l’Aula del consiglio il

luogo dove nasceranno provvedimenti in grado di incidere e migliorare la vita

dei cittadini. Per questo, è importante che ciascun dipendente senta

l’orgoglio di appartenere ad una storia lunga e gloriosa, che proseguirà

in questa legislatura, perché dalla qualità del lavoro di chi opera a

Palazzo Cesaroni, passa anche la qualità della vita delle persone che stanno

fuori dal palazzo e che noi oggi siamo chiamati a rappresentare”. RED/PG

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79534