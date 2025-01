(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 DE MEO (FI): RICORDIAMO CRAXI, FIGURA CENTRALE DELLA STORIA DEL PAESE

Roma, 19 gen. – “In occasione dell’anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, desidero esprimere il mio profondo rispetto per una figura che ha segnato un’epoca della politica italiana ed europea. Craxi è stato un leader che ha saputo interpretare i cambiamenti della società con una visione moderna e innovativa, ponendo l’Italia in una posizione centrale nello scenario internazionale. Profondo patriota e grande statista ha saputo guardare oltre l’orizzonte del presente, affrontando con determinazione questioni decisive per il futuro del Paese. Rinnovare la sua memoria significa onorare questa eredità guardando al futuro con responsabilità e visione”, così in una nota l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo.

