CRAXI: OCCHIUTO (FI), "STORIA HA RESTITUITO VALORE E LUSTRO ALLA SUA FIGURA"

“È doveroso ricordare oggi, a 25 anni esatti dalla scomparsa, la figura di Bettino Craxi, un grande leader italiano che ha saputo essere protagonista della storia del nostro Paese e della politica internazionale. Ha sempre dedicato il suo impegno e la sua azione allo sviluppo del nostro Paese e alla collocazione dell’Italia al centro dello scenario internazionale. La storia sta rendendo il giusto merito alla sua figura e al suo ricordo, nonostante abbia trascorso ingiustamente gli ultimi anni della sua vita in esilio forzato, da perseguitato. In questa giornata la mia vicinanza non può che andare ai suoi familiari e, in particolare, all’amica e collega Stefania”. Così in una nota il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.

