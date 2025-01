Comunicato – giustizia, immagine AI non autorizzata e rimossa

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

GIUSTIZIA, IMMAGINE AI NON AUTORIZZATA E RIMOSSA

In merito alla comparsa sul sito del Ministero della Giustizia dell’illustrazione su un articolo sulla separazione delle carriere, si comunica che si tratta di una simulazione grafica con IA, del tutto inverosimile e non appropriata, non autorizzata, non intenzionale e erroneamente pubblicata e successivamente rimossa appena segnalata.

Ce ne scusiamo con I lettori.

