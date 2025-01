(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 *SANITÀ, M. RICCIARDI (M5S): IN CAMPANIA PIEGATA A POLITICA, NOI SOLI A

LOTTARE CONTRO*

*Con blitz regione sui contratti dei dirigenti, sanità resterà feudo di De

Luca*

Roma, 18 gen. – “Quanto accaduto in Campania è la prova che occorre

intervenire urgentemente e con coraggio, nonostante la resistenza degli

altri partiti. Nonostante i contratti scadessero ad agosto, la giunta

regionale ha anticipato l’avviso per nominare i 14 dirigenti delle Asl

campane e dei grandi ospedali della Regione. Tutto il percorso per

scegliere i nomi dei nuovi vertici delle Asl, che si prevede pieno di

riconferme, dovrebbe terminare entro la fine di febbraio, cioè prima di

aver reso pubbliche le liste per le regionali. Così se anche De Luca fosse

costretto a fare un passo indietro dalla Corte Costituzionale contro il suo

terzo mandato, la sanità campana resterebbe comunque un suo feudo

incontrastato. I manager devono essere scelti per merito, non per fedeltà!

Fuori la politica dalla sanità: è una lotta in cui siamo soli e

continueremo ad esserlo, ma non possiamo farci intimidire!”.

Così la deputata M5S Marianna Ricciardi.