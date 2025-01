(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 Terzo mandato, Nappi (Lega): De Luca e Pd? Campioni assoluti di politica

politicante

“De Luca annuncia di aver convocato i capigruppo della sua coalizione e

ribadisce che ‘andrà avanti’. Al riguardo, torno a domandare a lui e al Pd:

a nome di chi parla il presidente pro tempore della Campania? A nome suo,

del suo nuovo partito, o dell’intera coalizione? Perché se parla da leader

di un nuovo soggetto politico, mi chiedo che cosa stia aspettando il Pd a

sfiduciarlo e ad espellerlo. Se, invece, parla a nome della coalizione, è

chiaro che già hanno trovato un’intesa. E in questo caso, se ancora

conservano un briciolo di dignità, a dimettersi devono essere i

‘capibastone’ Dem, Schlein in testa. C’è spazio pure per un’altra

possibilità: una trattativa sottobanco. Se così fosse, su quali ‘affari’ De

Luca e il Pd si stanno mettendo d’accordo? Al di là degli interrogativi

resta una certezza: in questa stagione di mediocrità, il primo posto sul

podio della politica politicante se lo sono comunque già aggiudicati loro”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale

della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa