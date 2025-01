(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Report, Polidori: “Vergognose illazioni e menzogne. Fi insieme a famiglia in difesa lascito politico e umano Berlusconi”

Da Report solo vergognose illazioni, menzogne, pessimo gusto e odio. Troppo odio, veicolato ancora oggi con lo stesso metodo persecutorio usato per tormentare in vita il Presidente Silvio Berlusconi, nel tentativo di screditare l’uomo generoso, il leader carismatico, l’imprenditore di indiscusso successo. Hanno fallito allora, falliranno oggi ed in futuro. Forza Italia è insieme alla famiglia in difesa della sua storia e del suo inestimabile lascito umano e politico. L’affetto e l’ammirazione per la sua persona sono e restano granitici. Se ne facciano una ragione.

Così la responsabile di Azzurro Donna, on. Catia Polidori.

