(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 Angelo Bonelli: “Appello al governo e alla UE per salvare Pakhshan Azizi”

“Esprimo profonda preoccupazione per la situazione di Pakhshan Azizi,

attivista curda condannata a morte in Iran, la cui sentenza è stata

recentemente confermata dalla Corte Suprema nonostante le gravi lacune nel

processo giudiziario. Pakhshan Azizi, 40 anni, è detenuta nell’ala

femminile della prigione di Evin a Teheran, dove fino a pochi giorni fa

era tenuta in isolamento la nostra connazionale Cecilia Sala: un luogo

tristemente noto per le violazioni dei diritti umani.” Così Angelo Bonelli

co-portavoce di Europa Verde e Parlamentare di AVS

“Chiedo al governo italiano e all’Unione Europea di attivarsi

immediatamente con tutti gli strumenti diplomatici e politici a

disposizione per fermare questa esecuzione e salvare la vita di Pakhshan

Azizi. È necessario un intervento deciso e coordinato a livello

internazionale per ribadire l’impegno nella difesa dei diritti umani e

delle donne ancora una volta gravemente violati in Iran .

