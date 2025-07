(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

COMUICATO STAMPA

/Il presidente: serve soluzione per il flusso verso Carpegna,

rappresenterò le ragioni dei sindaci con Omar Lavanna/

SP 2 CONCA CHIUSA DALLA PROVINCIA DI RIMINI, PAOLINI CHIEDE INCONTRO

URGENTE A JAMIL SADEGHOLVAAD

PESARO – Il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino GIUSEPPE

PAOLINI incontrerà nei prossimi giorni il presidente della Provincia

di Rimini JAMIL SADEGHOLVAAD per discutere della strada provinciale 2

Conca. “La strada è stata chiusa dalla Provincia di Rimini per lavori

senza preavviso nei confronti del versante marchigiano – osserva

Paolini -. In questo modo si è bloccato tutto il flusso che sale verso

Carpegna. I sindaci giustamente hanno espresso le loro rimostranze,

anche perché i lavori potevano essere condotti in un altro periodo o

quantomeno fatti istituendo il senso unico alternato. Per questo ho

contattato il presidente della Provincia di Rimini che si è dimostrato

disponibile a calendarizzare a breve un incontro per trovare una

soluzione per Carpegna e le aree interne, a cui prenderò parte insieme

al sindaco di Mercatino Conca OMAR LAVANNA, rappresentando le ragioni

del versante afferente a Pesaro e Urbino», comunica il presidente.