Senatore Castelli confermato Commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia: le congratulazioni del sindaco Biondi

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 L’Aquila, 10 gennaio 2025

“Rivolgo al senatore Guido Castelli le mie congratulazioni per la conferma dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma del Centro Italia e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il senatore Castelli, cui mi lega un rapporto di stima e amicizia personale, ha già dimostrato di avere competenza e preparazione necessarie per affrontare e continuare il percorso di rinascita economica e sociale delle aree interne dell’Appennino centrale. La collaborazione con il Comune dell’Aquila è sempre stata proficua e improntata al confronto, anche in occasione delle riunioni della cabina di coordinamento integrata, chiamata a valutare interventi e investimenti nell’ambito del Fondo complementare al Pnrr per i territori colpiti dal terremoto 2009 e 2016-2017. L’augurio è di continuare con la consueta dedizione il lavoro che ci aspetta” così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.