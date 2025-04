COLDIRETTI L’AQUILA, DOMANI CAMPAGNA AMICA CON LE ECCELLENZE AQUILANE PER RILANCIO DI PIAZZA DUOMO

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

Appuntamento domenicale con Campagna Amica, ci saranno anche le spremute 100% made in Italy

Torna il Made in Italy agroalimentare di Coldiretti domani 27 aprile in piazza Duomo a L’Aquila.

I produttori di Campagna Amica, per la terza volta, saranno dalle 8 alle 18 nella piazza principale del capoluogo di regione, storicamente culla del mercato cittadino, con dieci stand di eccellenze territoriali. Obiettivo: sensibilizzare i consumatori sul cibo italiano e sull’importanza di una alimentazione corretta. Tra le eccellenze presenti nel mercato contadino caratterizzato dai tradizionali gazebo gialli ci saranno tartufi, zafferano e legumi, conserve e olio extravergine, salumi e formaggi, mais nero, pasta, farina, birra, legumi e anche agrumi che arrivano direttamente dalla Calabria e verranno offerti anche in forma di spremuta. “Coldiretti e Campagna amica tornano per la terza volta in questo mese di aprile per incontrare gli aquilani e far conoscere le eccellenze delle campagne abruzzesi – dice il presidente di Coldiretti L’Aquila Alfonso Raffaele – ci saremo anche il primo maggio, festa del lavoro, per ricordare che l’agricoltura non si ferma neanche nei giorni di festa. Coldiretti L’Aquila si sente parte attiva con l’Amministrazione comunale nel rilanciare la splendida piazza Duomo che torna ad essere restituita agli aquilani e ai turisti che la stanno visitando per essere luogo di incontro e di dialogo”.

