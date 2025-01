(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

Sanità: Marino (PD), in Sicilia è ormai privilegio per ricchi

“La sanità territoriale in Sicilia non è più un servizio essenziale nonostante l’impegno e la professionalità di medici ed infermieri. L’ultimo sopralluogo che ho personalmente effettuato all’Ospedale Sant’Agata di Militello in provincia di Messina è purtroppo emblematico. La carenza di organico è riscontrabile in tutti i reparti nonostante una bacino d’utenza di quasi 100mila abitanti e la notevole distanza dagli altri nosocomi regionali. Mancano anestesisti, cardiologi, chirurgi, neurologi oltre ai primari; prestazioni fondamentali per la prevenzione e la diagnosi come la risonanza magnetica non sono erogate mentre vengono colpevolmente attivate convenzioni con strutture private. Ormai da anni è stato poi cancellato anche il punto nascita, che rappresenta un presidio fondamentale per la comunità. Il combinato disposto tra tagli del Governo Meloni alla sanità nazionale e le scelte scellerate della Giunta Schifani sul piano regionale stanno trasformando il diritto alla salute, riconosciuto dalla Costituzione, in un privilegio per soli ricchi. Su questa situazione presenterò una interrogazione parlamentare al Ministro Schillaci”: è quando dichiara la deputata PD Maria Stefania Marino.

