(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 Grande partecipazione per la Piccola Fiera d’Estate 2025

La kermesse, per l’intera giornata di sabato, ha animato il centro storico di Savigliano

Hanno registrato un’ottima partecipazione di pubblico le esibizioni ed i diversi momenti della Piccola Fiera d’Estate 2025, la manifestazione che sabato ha animato il centro storico di Savigliano mettendo al centro l’universo produttivo locale.

Realizzata dal Comune di Savigliano in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni e l’Ascom cittadina – e con l’importante supporto di tutte le associazioni di categoria – la kermesse è stata caratterizzata da tanti momenti che si sono susseguiti nel corso della giornata. Dalla presenza delle carrozze e dei pony di Equi Maresco all’esibizione di New Twirling Bra, dai rapaci di un falconiere alle prodezze di “Edilizia Acrobatica”. Senza dimenticare le auto del Motor village, la danza e le esibizioni dell’Fitness Moment, le Cene a Km 0 – con prodotti provenienti da aziende appartenenti a Ascom, Coldiretti, Confagricoltura e Confartigianato – e i tanti momenti di animazione musicale serale. Con il gran finale del partecipato dj-set in piazza Santa Rosa.