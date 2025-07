La nuova nave oceanografica dell’Ispra: fino a 4mila metri di profondità per vincere la sfida dei cambiamenti climatici. Domani alle 10 diretta webtv – Intervengono Mulè, Foti, Pichetto Fratin

(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

Domani, martedì 15 luglio, alle ore 10, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “La nuova nave oceanografica dell’Ispra: fino a 4mila metri di profondità per vincere la sfida dei cambiamenti climatici”. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, della vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano, del componente della Commissione Politiche Ue della Camera, Stefano Candiani, del componente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Andrea Gentile. Presentano la nave oceanografica il presidente Ispra, Stefano Laporta e la Direttrice Generale dell’Istituto, Maria Siclari. Interviene Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina militare. Conclusioni del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione, il Pnrr, Tommaso Foti, e di Pagano.

👉 Nel corso dell’evento viene proiettato in anteprima il rendering della nave, progettata per esplorare i fondali fino a 4mila metri di profondità, studiarne le correnti, gli habitat marini e marino costieri come le praterie di Posidonia e le montagne sottomarine che custodiscono biodiversità preziosa e minacciata. A bordo, una dotazione tecnologica all’avanguardia.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.