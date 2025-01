COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA -NUOVA ROTONDA DI BOTTAGNA A VEZZANO LIGURE

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

NUOVA ROTONDA DI BOTTAGNA A VEZZANO LIGURE

Intervento del Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini

“Accogliamo con soddisfazione la conferma del prossimo avvio dei lavori alla rotatoria di Bottagna, all’incrocio tra statale di Buonviaggio e strada provinciale della Ripa. Si tratta di un programma di grande importanza che Anas sta concretizzando in sinergia con il territorio e le istituzioni, un intervento ben integrato nella radicale riorganizzazione della viabilità che si sta attuando in quell’area strategica della nostra provincia, questo anche in riferimento alla realizzazione del nuovo ponte sul Magra che stiamo costruendo in questi mesi è che è un investimento fortemente voluto da questa Amministrazione provinciale. La nuova rotonda, fondamentale anche per migliorare la fruibilità della strada per il servizio di trasporto pubblico locale, entra di diritto nel contesto della più articolata visione della viabilità provinciale dove, come Ente, stiamo operando con molti investimenti a favore della riqualificazione e della messa in sicurezza delle infrastrutture primarie come i ponti e le gallerie. Proprio la sinergia tra gli interventi, anche per il fatto che i tempi di molte opere sono coincidenti, garantirà in poco tempo di avere un minore traffico lungo le arterie che attraversano i centri abitati ed una maggiore sicurezza su questa rete stradale”.

La Spezia, 10 gennaio 2025

