Roma, 10 Gennaio 2025

ven 10 gennaio 2025

https://www.unipr.it/node/107199

il comunicato stampa relativo al seminario Dalla scena del crimine alle nuove frontiere della genetica forense organizzato dall’Università di Parma in programma per martedì 14 gennaio alle 11.30 nella Sala Congressi del Plesso Aule delle Scienze.

COMUNICATO STAMPA

14 GENNAIO: ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA SEMINARIO “DALLA SCENA DEL CRIMINE ALLE NUOVE FRONTIERE DELLA GENETICA FORENSE”

Alle 11.30 nella Sala Congressi del Plesso Aule delle Scienze

Parma, 10 gennaio 2025 – Martedì 14 gennaio alle 11.30 nella Sala Congressi del Plesso Aule delle Scienze dell’Università di Parma (Campus Scienze e Tecnologie) è in programma il seminario di genetica forense “Dalla scena del crimine alle nuove frontiere della genetica forense”.

L’evento, aperto a tutte le persone interessate, è organizzato nell’ambito dell’insegnamento di Genetica molecolare umana e di organismi modello (docente Maria Carla Gerra) della Laurea magistrale in Biotecnologie Genomiche, Molecolari e Industriali del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Ateneo.

Relatore sarà il Tenente Colonello Fabiano Gentile dei RIS di Parma.

Il Tenente Colonello Fabiano Gentile dal 2005 è ufficiale biologo dell’Arma dei Carabinieri nel Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma, ha partecipato a più di mille indagini, tra cui casi di rilevanza nazionale e internazionale. Ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Milano (2003) e il dottorato di ricerca all’Università degli Studi dell’Insubria (2010). Dal 2023 è rappresentante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS) nel Gruppo di Lavoro sul DNA dell’European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI).

