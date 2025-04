mostra “Il cantico delle creature su papiro”

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 “IL CANTICO DELLE CREATURE SU PAPIRO”

LA MOSTRA AL MUSEO PAPIROLOGICO “MARIO CAPASSO”

DAL 7 MAGGIO AL 7 LUGLIO

Dal 7 maggio al 7 luglio prossimi sarà aperta al pubblico la IV Mostra temporanea del Museo

Papirologico “Mario Capasso” dal titolo “Il Cantico delle creature su papiro. In occasione del

Giubileo della Speranza un messaggio di Pace tra i popoli”. Si tratta di un’esposizione delle opere su papiro di Antonella Leoni, a cura di Paola Davoli e Alberto Buonfino.

Le opere di Antonella Leoni, collocate nelle sale espositive del Museo, bene si inseriscono nel

contesto del Museo sia per la materia scelta per la realizzazione dei suoi quadri, il papiro, sia per l’importanza attribuita al testo nelle sue diverse manifestazioni grafiche e linguistiche.

Il percorso si snoda tra le vetrine, in un continuo dialogo tra passato e presente, tra diverse

espressioni di spiritualità e di forme artistiche, che si accomunano per la centralità della parola e della scrittura.

Tredici grandi quadri in carta di papiro, marmorizzati secondo l’antica tecnica turca detta “ebru”, ci svelano le strofe del Cantico delle Creature. I versi originali, in volgare umbro, sono scritti in calligrafia corsiva con la lettera iniziale illuminata, come nelle miniature medievali. I testi tradotti in arabo sono in calligrafia in stile magrebino, mentre i disegni sono ispirati, di volta in volta, ai concetti espressi dal testo o a episodi e figure cruciali nella vita di San Francesco. Il continuo intreccio di testi e figure con lo sfondo sempre diverso e fluttuante ci trasporta in un mondo onirico sospeso tra Oriente ed Occidente.

Un significato speciale assume, nel contesto della mostra e in tutto il percorso artistico e spirituale di Antonella Leoni, il pannello in cui San Francesco abbraccia il Sultano d’Egitto Malik al-Kamil: un abbraccio che non compare nelle tradizioni biografiche e agiografiche sul Santo, ma che l’artista ha voluto immaginare e rappresentare come simbolo di quella capacità di fratellanza umana, ispirata dall’amore di Dio.

L’inaugurazione è in programma per il 7 maggio alle 11. Interverranno il rettore Fabio Pollice e la direttrice del Museo Papirologico, la professoressa Paola Davoli.

Nel pomeriggio, alle 16, si terrà il seminario “Il papiro fra Oriente e Occidente” con gli interventi di Antonella Leoni, della professoressa Natascia Pellè (Università del Salento) e del professor Giuseppe Cecere (Università di Bologna, attualmente responsabile del Centro Archeologico Italiano del Cairo).

Venerdì 9 maggio, infine, dalle 10 alle 13 si terrà la seconda parte del seminario “Il papiro fra Oriente e Occidente” con gli interventi della professoressa Samuela Pagani, del professor Francesco Somaini e del professor Valter Puccetti, di UniSalento.

Lecce, 26 aprile 2025

Paola Ancora

Ufficio Comunicazione istituzionale

Università del Salento